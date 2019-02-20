Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте в Швейцарии, под ней могут быть погребены более десяти человек.

Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте на юго-западе Швейцарии, под ней могут быть погребены более десяти человек.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало издание Nouvelliste, сославшись на бургомистра города Кран-Монтана Николя Феро. Он сообщил, что под снежным покровом могут быть от 10 до 12 человек​​​.В свою очередь, полиция швейцарского кантона Вале заявила о том, что лавина унесла "нескольких человек".