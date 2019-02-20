Встречи полицейских и ветеранов органов внутренних дел состоялись в Центре профессиональной подготовки и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

В рамках акции «Неделя мужества», приуроченной ко Дню защитника Отечества, в Центре профессиональной подготовки регионального УМВД состоялось очередное мероприятие, посвященное 30-й годовщине окончания боевых действий в Республике Афганистан. Начинающие полицейские встретились с ветераном органов внутренних дел Александром Жабиным, который, являясь участником боевых действий в ДРА в период с 15 февраля 1988 по 15 февраля 1989 года проходил службу за пределами Отечества в должности командира взвода связи одной из дивизий вооруженных сил Советского Союза.В ходе беседы Александр Викторович поделился со слушателями воспоминаниями о службе, рассказал о героических поступках и самоотверженности сослуживцев. Участникам встречи наиболее всего запомнился эпизод о том, как Александр Жабин вместе со своим взводом в составе десантной роты, численностью 150 человек, под угрозой нападения бандформирований одновременно с нескольких сторон, успешно выполнили боевую задачу по обеспечению безопасности посадки в вылетов военной авиатехники на кандагарском аэродроме.Спустя несколько лет, после увольнения из вооруженных сил, ветеран боевых действий продолжил службу в органах внутренних дел в качестве сотрудника патрульно-постовой службы, а затем и других подразделений милиции. В настоящее время ветеран передает свой бесценный опыт действующим полицейским и молодежи. Слушатели задали гостю множество вопросов и высказали мнения о том, что значит быть патриотом и как верно служить Отечеству.Продолжая патриотическую акцию, сотрудники Госавтоинспекции посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в городе Владимире, в котором встретились с детьми шести-двенадцати лет, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Встречая гостей, ребята продемонстрировали небольшой концерт, специально подготовленный ко Дню защитника Отечества.Уделяя особое внимание детям, не получающим должной заботы от родителей, полицейские провели с ними интересное профилактическое мероприятие и рассказали о службе в органах внутренних дел. Сотрудник Управления регионального ГИБДД и ветеран боевых действий Олег Лапшин вместе с сотрудником ОГИБДД областного центра Аленой Бусько и пенсионером, бывшим начальником ОГИБДД города Владимира Сергеем Савицким, провели с ребятами беседу по детской дорожной безопасности и проверили знания дорожных знаков. Правоохранители поделились с мальчишками и девчонками интересными историями, демонстрирующими проявление мужества и героизма при несении службы стражами правопорядка Владимирской полиции.По окончании встречи ребята вручили гостям поздравительные открытки к 23 февраля, с любовью выполненные детскими руками. Полицейские тоже не ушли без подарков – каждый ребенок получил светоотражающие элементы, которые помогут быть заметнее на дороге в темное время суток.