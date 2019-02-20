Президент Украины Петр Порошенко набросился с претензиями на других участников предвыборной гонки. Лидер Незалежной явно был в плохом расположении духа и принялся яростно обличать своих оппонентов. Порошенко резко высказался о программах других кандидатов на президентское кресло.

Президент Украины Петр Порошенко набросился с претензиями на других участников предвыборной гонки. Лидер Незалежнойявно был в плохом расположении духа и принялся яростно обличать своихоппонентов. Порошенко резко высказался о программах других кандидатов напрезидентское кресло.Истеричнымизаявлениями Порошенко разразился во время выступления в Верховной раде.По словам президента, он не поленился изучить программы другихкандидатов."Кбольшому удивлению, не нашёл в большинстве из них пункта о членстве вНАТО, пункта о членстве в Евросоюзе. Нет, кто-то вычеркнул", – заявилПорошенко.Впрочем,в предвыборной программе одного из кандидатов Порошенко обнаружил пункто референдуме по поводу вступления в Североатлантический альянс.Правда, чей это текст украинский лидер распространяться не стал.Те же программы, где заявлено о внеблоковом статусе Незалежной, Порошенко умудрился разглядеть "руку Кремля".Заполтора месяца до выборов шансы на победу у президента Украиныневелики. По данным социологов, за него готовы отдать голос 18% тех, ктопридет к избирательным урнам. В основном Порошенко поддерживают взападной части страны.Наиболеепопулярным кандидатом является актер Владимир Зеленский: если бы выборысостоялись в ближайшие дни, он получил бы 28% голосов. Большинствоэкспертов сходятся во мнении, что уже не сможет догнатьюмориста, который всерьез нацелился на президентское кресло.Поэтому, полагают политические аналитики, лидер Незалежнойготовит пути отхода за границей. Не помогут даже подкупы ифальсификации, уверены эксперты. Впрочем, у еще естьвозможность повысить рейтинг путем антироссийских провокаций, но эточревато серьезными последствиями, да и не факт, что в Вашингтоне одобряточередную рискованную авантюру Киева.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственныйпост претендуют 30 человек. Лидерами предвыборной гонки являются актерВладимир Зеленский и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.