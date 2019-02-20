Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 февраля 2019 года.

Скандалы с участием звезд-шоу бизнеса продолжают вспыхивать и разгораться с новой силой. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 февраля 2019 года.Сегодня в нашей светской по конституции стране православие наделено особыми права и полномочиями. Стало модным ходить в храмы, целовать иконы, поститься. Дмитрий Дюжев, который на экране часто играет убийц и прочих преступников, вне съемочной площадки очень воцерковлен."Еще когда я учился в школе, я стал верующим, – уверяет Дмитрий Дюжев. – Потом переехал в Москву, снимал комнату в 3-трехкомнатной квартире и ходил храм по соседству. Там встретил отца Андрея, который стал моим духовником. И мы начали долгий путь взращивания в человеке православного зерна..."Шоумен Вячеслав Манучаров, обвинивший Ксению Собчак в плагиате, нашел новый повод раскритиковать гламурную блондинку. Он объявил, что у телеведущей "траур по по креативу, собственным идеям и проблескам мысли".На днях Ксения Собчак обнародовала новый выпуск своей передачи "Осторожно, Собчак!". Вячеслав Манучаров, внимательно посмотрев шоу, нашел новые поводы обвинить телеведущую в заимствованиях. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он выложил несколько коллажей, по его мнению, доказывающих плагиат гламурной блондинки.Вся страна который день смакую подробности семейных разборок в семье в семье футболиста Андрея Аршавина. Мол, он отобрал у возлюбленной машину, требует миллион евро, а жена написал заявление в полицию об угрозах. Алена Водонаева, которая всегда сует свой нос в чужие разборки, и тут не могла пройти мимо."Хочется спросить у Алисы: о чем она думала, когда играла свадьбу с Андреем? Почему она решила, что человек, бросивший жену с тремя детьми ради любовницы, не может поступить так еще раз?" – кричит Водонаева. Она плюнула в лицо несчастной Алисе своими заявлениями"Общественность никак не может придти в себя после того. как стало известно. что на юбилейный концерт Аллы Пугачевой спонсор – госкорпорация "Вертолеты России" – выделил 40 миллионов рублей. Масла в огонь добавила всплывшая информация, что Примадонна получила прибавку к пенсии.Еще недавно Максим Галкин, пятый и на данный момент пока последний муж Аллы Пугачевой, в откровенном интервью утверждал, что пенсия артистки крайне скромная. "Пенсионная реформа не так напугала Аллу, как размер ее пенсии. Когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия, сейчас вы все упадете – она была две тысячи рублей! У Леонтьева на тот момент (это было лет десять назад) была пенсия десять тысяч рублей. И то только потому, что он оформил себя как артиста балета", – говорил юморист.Лера Кудрявцева на протяжении нескольких лет жалуется на проблемы со спиной. На сей раз ситуация настолько обострилась, что популярная телеведущая обратилась за врачебной помощью и продемонстрировала, как ее спасают медики.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram в приложении Stories Лера Кудрявцева выложила фотографию, где крупным планом запечатлела банку, которую специалист присосал к ее коже. Под прозрачной емкостью видно, как то место, где расположилась банка, покраснело и поднялось. "Опять спина. Хнык", – пожаловалась телеведущая.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 февраля 2019 года, в и специальных .