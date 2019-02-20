Главный поклонник певицы Алсу – ее муж Ян Абрамов. Супруг с удовольствие приезжает на репетиции и участвует в записи альбомов. Артистка прокомментировала курсирующие в Сети слухи о разводе.

Главный поклонник певицы Алсу – ее муж Ян Абрамов. Супруг судовольствие приезжает на репетиции и участвует в записи альбомов. Артисткапрокомментировала курсирующие в Сети слухи о разводе.Алсу и ее супруг Ян – не очень активный пользователи Сети.Узнав от журналистах о том, что она, якобы, разводится с мужем, артистка былавозмущена."Знаю, откуда это. На своей странице в социальной сетипрактически совсем не выкладываю наши с Яном совместные фотографии. И несмотряна то, что я их не выкладывала и раньше, все равно в какой-то моментподнимается волна: "А-а-а! Так, наверное, развелась!", – сказалапевица.Алсу призналась, что они с мужем не любят выставлять семейнуюжизнь на всеобщее обозрение. У Яна нет страниц в соцсетях, а сама артисткапубликует лишь то, что связано с ее творчеством. Глава семьи – муж, а вотношениях царит полная гармония и взаимопонимание."Требование равноправия, женская позиция "чтохочу, то творю" – не про нас. За мужем остается последнее слово – какскажет, так и будет. Разумеется, он всегда объясняет свои решения. Поглобальным вопросам, не по мелочам, спрашиваем его одобрения", -рассказала изданию .призналась: ее очень задело, когда в прессе началиписать о том, что супруг – противник ее артистической карьеры. По словампевицы, Ян – самый преданный поклонник ее творчества. А решение о прекращениигастролей Алсу приняла сама – хотела больше времени посвящать мужу и детям.