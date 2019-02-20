Главный поклонник певицы Алсу – ее муж Ян Абрамов. Супруг с
удовольствие приезжает на репетиции и участвует в записи альбомов. Артистка
прокомментировала курсирующие в Сети слухи о разводе.
Главный поклонник певицы Алсу – ее муж Ян Абрамов. Супруг с
удовольствие приезжает на репетиции и участвует в записи альбомов. Артистка
прокомментировала курсирующие в Сети слухи о разводе.
Алсу и ее супруг Ян – не очень активный пользователи Сети.
Узнав от журналистах о том, что она, якобы, разводится с мужем, артистка была
возмущена.
"Знаю, откуда это. На своей странице в социальной сети
практически совсем не выкладываю наши с Яном совместные фотографии. И несмотря
на то, что я их не выкладывала и раньше, все равно в какой-то момент
поднимается волна: "А-а-а! Так, наверное, развелась!", – сказала
певица.
Алсу призналась, что они с мужем не любят выставлять семейную
жизнь на всеобщее обозрение. У Яна нет страниц в соцсетях, а сама артистка
публикует лишь то, что связано с ее творчеством. Глава семьи – муж, а в
отношениях царит полная гармония и взаимопонимание.
"Требование равноправия, женская позиция "что
хочу, то творю" – не про нас. За мужем остается последнее слово – как
скажет, так и будет. Разумеется, он всегда объясняет свои решения. По
глобальным вопросам, не по мелочам, спрашиваем его одобрения", -
рассказала изданию .
призналась: ее очень задело, когда в прессе начали
писать о том, что супруг – противник ее артистической карьеры. По словам
певицы, Ян – самый преданный поклонник ее творчества. А решение о прекращении
гастролей Алсу приняла сама – хотела больше времени посвящать мужу и детям.