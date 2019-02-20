Идиотизм на Земле, несомненно, присутствует. Однако в
приведенных Андреем Макаревичем цифрах продюсер Иосиф Пригожин усомнился: он
не знает, из каких источников музыкант берет статистические данные.
Идиотизм на Земле, несомненно, присутствует. Однако в
приведенных Андреем Макаревичем цифрах продюсер Иосиф Пригожин усомнился: он
не знает, из каких источников музыкант берет статистические данные.
В том, что среди населения Земли немало тех, кого можно
назвать "идиотами", сомнений нет. Продюсер Иосиф Пригожин частично
согласился с утверждением, высказанным ранее лидером группы "Машина
времени" Андреем Макаревичем. Сомнения у Пригожина вызвали только
приведенные музыкантом цифры.
"Я не знаю, где Андрей Вадимович взял статистику
касательно 80% "идиотов". Но могу сказать, что идиотизм присутствует.
В каком количестве – я не могу вам сказать, потому что я не знаю, не считал",
– прокомментировал слова Макаревича.
Ранее в интервью одному из российских изданий лидер группы "Машина
времени" Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты. При
этом себя музыкант зачислил в оставшиеся 20%. Позже артист заявил, что автор
высказывания – американский писатель Эдгар Аллан По.
согласен с Макаревичем, в частности, в том, что
следует запретить многочисленные ток-шоу на телевидении, участники которых
"орут". Пригожин признал, что это очень напоминает сумасшедший дом. И
подчеркнул, что у Макаревича, конечно, есть право на собственное мнение,
которое музыкант и высказал в скандальном интервью, передает Пятый канал.