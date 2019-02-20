Идиотизм на Земле, несомненно, присутствует. Однако в приведенных Андреем Макаревичем цифрах продюсер Иосиф Пригожин усомнился: он не знает, из каких источников музыкант берет статистические данные.

Идиотизм на Земле, несомненно, присутствует. Однако вприведенных Андреем Макаревичем цифрах продюсер Иосиф Пригожин усомнился: онне знает, из каких источников музыкант берет статистические данные.В том, что среди населения Земли немало тех, кого можноназвать "идиотами", сомнений нет. Продюсер Иосиф Пригожин частичносогласился с утверждением, высказанным ранее лидером группы "Машинавремени" Андреем Макаревичем. Сомнения у Пригожина вызвали толькоприведенные музыкантом цифры."Я не знаю, где Андрей Вадимович взял статистикукасательно 80% "идиотов". Но могу сказать, что идиотизм присутствует.В каком количестве – я не могу вам сказать, потому что я не знаю, не считал",– прокомментировал слова Макаревича.Ранее в интервью одному из российских изданий лидер группы "Машинавремени" Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты. Приэтом себя музыкант зачислил в оставшиеся 20%. Позже артист заявил, что авторвысказывания – американский писатель Эдгар Аллан По.согласен с Макаревичем, в частности, в том, чтоследует запретить многочисленные ток-шоу на телевидении, участники которых"орут". Пригожин признал, что это очень напоминает сумасшедший дом. Иподчеркнул, что у Макаревича, конечно, есть право на собственное мнение,которое музыкант и высказал в скандальном интервью, передает Пятый канал.