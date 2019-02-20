Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились на премьере фильма Тобол. Звездная пара вместе вышла в свет впервые после скандала, связанного с насилием в семье.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились на премьерефильма "Тобол". Звездная пара вместе вышла в свет впервые послескандала, связанного с насилием в семье.Поклонники Прилучного и Муцениеце вздохнули с облегчением.Слухи о разладе в звездной семье не подтвердились. Агата в подписи к посту всвоем Instagramпоблагодарила Павла за поддержку."Ура! Отпремьерились! Спасибо что прилетел и поддержал",– написала Муцениеце.Агата предстала на премьере в бархатном платье. Некоторыеподписчики отметили слегка располневшую фигуру актрисы и решили, что всемействе намечается пополнение."А вы говорили развод", "Урраа! Животик!!!","Мне кажется просто у кого-то скоро будет 3 деток", – восторгаютсякомментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Другие поспешили охладить пыл преждевременно радующихсяфанатов. И заметили, что и Муцениеце сами сообщат о грядущемпополнении, когда сочтут нужным. А кое-кто подверг критике стилистов актрисы."Агата, поменяйте стилиста", "Вы меняпростите конечно, но платье это ужас ((( не добавляйте себе возраст нелепыминарядами!!!", – делятся своим мнением суровые комментаторы.Напомним, скандал вокруг звездной семьи иМуцениеце разразился перед новогодними праздниками. Вечером 28 декабря вполицию поступило заявление – в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Каксообщалось, конфликт произошел в доме известных актеров. Однако как Прилучный,так и Муцениеце позже опровергли эти данные. Судя по тому, что супруги вместевыходят в свет, им удалось преодолеть кризис в отношениях, пишет StarHit.