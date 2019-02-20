Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились на премьере
фильма Тобол. Звездная пара вместе вышла в свет впервые после
скандала, связанного с насилием в семье.
Павел Прилучный и Агата Муцениеце появились на премьере
фильма "Тобол". Звездная пара вместе вышла в свет впервые после
скандала, связанного с насилием в семье.
Поклонники Прилучного и Муцениеце вздохнули с облегчением.
Слухи о разладе в звездной семье не подтвердились. Агата в подписи к посту в
своем Instagram
поблагодарила Павла за поддержку.
"Ура! Отпремьерились! Спасибо что прилетел и поддержал",
– написала Муцениеце.
Агата предстала на премьере в бархатном платье. Некоторые
подписчики отметили слегка располневшую фигуру актрисы и решили, что в
семействе намечается пополнение.
"А вы говорили развод", "Урраа! Животик!!!",
"Мне кажется просто у кого-то скоро будет 3 деток", – восторгаются
комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Другие поспешили охладить пыл преждевременно радующихся
фанатов. И заметили, что и Муцениеце сами сообщат о грядущем
пополнении, когда сочтут нужным. А кое-кто подверг критике стилистов актрисы.
"Агата, поменяйте стилиста", "Вы меня
простите конечно, но платье это ужас ((( не добавляйте себе возраст нелепыми
нарядами!!!", – делятся своим мнением суровые комментаторы.
Напомним, скандал вокруг звездной семьи и
Муцениеце разразился перед новогодними праздниками. Вечером 28 декабря в
полицию поступило заявление – в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Как
сообщалось, конфликт произошел в доме известных актеров. Однако как Прилучный,
так и Муцениеце позже опровергли эти данные. Судя по тому, что супруги вместе
выходят в свет, им удалось преодолеть кризис в отношениях, пишет StarHit.