Россия не хочет обострения международной обстановки, но будет вынуждена отвечать, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. По словам главы государства, Москва нацелит свои ракеты на центры принятия решений на Западе.

Россияне хочет обострения международной обстановки, но будет вынужденаотвечать, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности вЕвропе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во времяоглашения ежегодного послания Федеральному собранию. По словам главыгосударства, Москва нацелит свои ракеты на центры принятия решений наЗападе.Путинотметил, что с момента заключения договора о ликвидации ракет средней именьшей дальности (ДРСМД) в конце 1980-х годов прошли серьезныеизменения, многие страны начали развивать этот тип вооружений."Получается, что Россия и США себя добровольно ограничили", – сказалглава государства.По его словам, американцы нужно было озвучить реальную причину выхода из соглашения, а не выдумывать обвинения в адрес России."США сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных, да еще и мобилизуют своих сателлитов. Они подхрюкивают им по этому вопросу", – сказал во время послания президент.Путинзаверил, что Москва не собирается первой размещать подобные ракеты вЕвропе. Однако если Вашингтон пойдет на такие шаги, то Россия будетвынуждена принять зеркальные меры."Некоторые эти ракеты могутдолететь до Москвы за 10-12 минут", – отметил президент.Поего словам, в случае обострения Россия будет нацеливать ракеты нацентры принятия решений на Западе. Кроме того, сказал в ходе посланияпрезидент, продолжается работа по перспективным образцам вооружений."Началось серийное производство комплекса "Авангард", ведется испытаниеракеты "Сармат", – напомнил Путин.Договоро ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен в 1987году. США объявили о выходе из соглашения в феврале. Свой поступокамериканское руководство объяснило якобы нарушением пунктов договора состороны Москвы.Напомним,в 2018 году в послании президента был сделан акцент на перспективныеоружейные разработки, которые должны обеспечить безопасность страны изакрепить ее преимущество в стратегических видах вооружений.Сегодняшнее– 25-е в новейшей истории России и 15-е для Путина.В этом году мероприятие прошло за пределами Кремля – в столичномГостином дворе.На оглашении традиционно присутствовали члены верхней и нижней палат парламента –Совета Федерации и Государственной думы, представители правительства,главы Конституционного и Верховного судов, руководители Центральнойизбирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественнойпалаты, представители основных российских религиозных конфессий, главырегионов, городов федерального значения.