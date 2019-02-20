В послании Владимира Путина обнаружили зашифрованный сигнал
Украине. Само название страны и фамилии украинских политиков президент в своей
речи не упомянул, но косвенное упоминание Незалежной прозвучало между строк.
В послании Владимира Путина обнаружили зашифрованный сигнал
Украине. Само название страны и фамилии украинских политиков президент в своей
речи не упомянул, но косвенное упоминание Незалежной прозвучало между строк.
Сегодняшнее послание президента в основном касалось
внутренней повестки: Путин говорил об улучшении жизни пенсионеров, о росте
рождаемости и решении проблем здравоохранения. Лишь в заключительной части
своей речи президент упомянул о важном международном событии – недавнем выходе
США из Договора о ракетах средней и малой дальности.
"Они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают
виновных. Да еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, но
все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу", – сказал Путин.
Ведущая политических программ на телеканале
"Россия" Ольга Скабеева подметила, что тайное послание российского
президента было получено и расшифровано. "В тот момент, когда Путин рассказал
про новую ракету "Циркон", Евросоюз еще на полгода продлил санкции против
России по Украине, добавив восемь новых
фамилий. И правда подхрюкивают", – отметила Скабеева.
На самом деле, подхрюкивают Вашингтону не только в ЕС. В этом
деле неплохо преуспел и Петр Порошенко. Украина ввела уже несколько пакетов
санкций против нашей страны. Ограничительные меры действуют в отношении семи
российских политических партий, в том числе "Единой России", Центральной
избирательной комиссии, нескольких десятков юридических и физических лиц.
В частности, под украинские санкции попали предприниматели Аркадий,
Борис и Роман Ротенберги, три телекомпании, авиастроительные заводы, банки, "Аэрофлот"
и несколько благотворительных фондов. Много в списке журналистов, писателей и артистов,
которым закрыт въезд на Украину.