В послании Владимира Путина обнаружили зашифрованный сигнал Украине. Само название страны и фамилии украинских политиков президент в своей речи не упомянул, но косвенное упоминание Незалежной прозвучало между строк.

В послании Владимира Путина обнаружили зашифрованный сигналУкраине. Само название страны и фамилии украинских политиков президент в своейречи не упомянул, но косвенное упоминание Незалежной прозвучало между строк.Сегодняшнее послание президента в основном касалосьвнутренней повестки: Путин говорил об улучшении жизни пенсионеров, о ростерождаемости и решении проблем здравоохранения. Лишь в заключительной частисвоей речи президент упомянул о важном международном событии – недавнем выходеСША из Договора о ракетах средней и малой дальности."Они сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначаютвиновных. Да еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратненько, новсе-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу", – сказал Путин.Ведущая политических программ на телеканале"Россия" Ольга Скабеева подметила, что тайное послание российскогопрезидента было получено и расшифровано. "В тот момент, когда Путин рассказалпро новую ракету "Циркон", Евросоюз еще на полгода продлил санкции противРоссии по Украине, добавив восемь новыхфамилий. И правда подхрюкивают", – отметила Скабеева.На самом деле, подхрюкивают Вашингтону не только в ЕС. В этомделе неплохо преуспел и Петр Порошенко. Украина ввела уже несколько пакетовсанкций против нашей страны. Ограничительные меры действуют в отношении семироссийских политических партий, в том числе "Единой России", Центральнойизбирательной комиссии, нескольких десятков юридических и физических лиц.В частности, под украинские санкции попали предприниматели Аркадий,Борис и Роман Ротенберги, три телекомпании, авиастроительные заводы, банки, "Аэрофлот"и несколько благотворительных фондов. Много в списке журналистов, писателей и артистов,которым закрыт въезд на Украину.