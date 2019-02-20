Дмитрий Шепелев отреагировал на слухи о себе. Телеведущий завуалированно отправил завистников куда подальше.

Дмитрий Шепелев отреагировал на слухи о себе. Телеведущийзавуалированно отправил завистников куда подальше.Шепелев наслаждается отпуском в Италии. Знаменитость вовремя прогулки по Венеции, решила продегустировать местное вино, которым такславится эта страна.В личном Instagram Дмитрий опубликовал снимок. На котором онзапечатлен с опустошенным бокалом в руке. "Падающая башня есть не только вПизе. А после аперитива они вообще все пошатываются 🍼", – шутливо подписал он кадр.Меж тем,в комментариях тут же появились поборники морали, которые спровоцировали слухио якобы алкоголизме звезды. Дескать, публичный человек пропагандирует пагубнуюпривычку, от которой сам страдает.Меже тем, Шепелев не остался в стороне от обсуждения. Он опубликовалновую фотографию, на которой демонстративно что-то пьет из разноцветногостакана. "В ожидании новых сообщений об алкоголизме 🤦🏼‍♂️– выпью!" – написал Дмитрий ниже.Отметим, что к подписи знаменитость добавиласмайлик, иллюстрирующий неприличной жест, который в народе называют "среднийпалец". Он служит прямым оскорблением или грубым требованием оставить в покое, "отвязаться".К слову, Шепелеву сейчас действительно не до разборок споклонниками. Он наслаждается отпуском с возлюбленной ЕкатеринойТулуповой, отношения с которой, тщетно пытается скрывать.