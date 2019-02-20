Дмитрий Шепелев отреагировал на слухи о себе. Телеведущий
завуалированно отправил завистников куда подальше.
Дмитрий Шепелев отреагировал на слухи о себе. Телеведущий
завуалированно отправил завистников куда подальше.
Шепелев наслаждается отпуском в Италии. Знаменитость во
время прогулки по Венеции, решила продегустировать местное вино, которым так
славится эта страна.
В личном Instagram Дмитрий опубликовал снимок. На котором он
запечатлен с опустошенным бокалом в руке. "Падающая башня есть не только в
Пизе. А после аперитива они вообще все пошатываются 🍼", – шутливо подписал он кадр.
Меж тем,
в комментариях тут же появились поборники морали, которые спровоцировали слухи
о якобы алкоголизме звезды. Дескать, публичный человек пропагандирует пагубную
привычку, от которой сам страдает.
Меже тем, Шепелев не остался в стороне от обсуждения. Он опубликовал
новую фотографию, на которой демонстративно что-то пьет из разноцветного
стакана. "В ожидании новых сообщений об алкоголизме 🤦🏼♂️
– выпью!" – написал Дмитрий ниже.
Отметим, что к подписи знаменитость добавила
смайлик, иллюстрирующий неприличной жест, который в народе называют "средний
палец". Он служит прямым оскорблением или грубым требованием оставить в покое, "отвязаться".
К слову, Шепелеву сейчас действительно не до разборок с
поклонниками. Он наслаждается отпуском с возлюбленной Екатериной
Тулуповой, отношения с которой, тщетно пытается скрывать.