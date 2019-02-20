Актер Виталий Абдулов сам спровоцировал инцидент, в результате которого получил ушибы. По версии соседки, известный по сериалу Солдаты артист был пьян и повздорил с ее молодым человеком.

Актер Виталий Абдулов сам спровоцировал инцидент, врезультате которого получил ушибы. По версии соседки, известный по сериалу"Солдаты" артист был пьян и повздорил с ее молодым человеком.Подробности инцидента, который произошел 20 февраля вподъезде одного из жилых домов на севере Москвы, рассказала соседка избитогоактера Виталия Абдулова. По версии девушки, виновником был сам артист."Его никто не избивал, просто пьяный был, белка. Оченьредко с ним контактирую, у меня вчера был День рождения, он мне его испортил",– рассказала соседка корреспонденту РЕН ТВ.По словам девушки, она недавно поселилась в доме. А ВиталийАбдулов начал проявлять к ней интерес. 20 февраля около полуночи выпивший артистпозвонил в дверь соседки. Однако в это время в квартире находился молодойчеловек девушки, который и дал отпор актеру.Прибывший по вызову хозяйки квартиры наряд полиции пыталсяуспокоить звезду сериалов "Солдаты" и "Ранетки", но безуспешно. Он утверждал, что соседка устроилапритон с проститутками. Пришлось доставить в участок, а оттуда – вбольницу, где врачи диагностировали ушибы мягких тканей головы.Контактировать с журналистами не желает. По словам пиар-менеджераартиста Милы Соловьевой, инцидент действительно был. Однако все уже позади, иутомленный Абдулов отдыхает после бурной ночи.