Бельгийская газета De Morgen сообщила, что 27 жителей страны продолжают получать от Германии пенсии, назначенные им в 1941 году в соответствии с декретом Гитлера.

Бельгийская газета De Morgen сообщила, что 27 жителей страны продолжают получать от Германии пенсии, назначенные им в 1941 году в соответствии с декретом Гитлера.Речь идет о пенсиях, которые были гарантированы лично Адольфом Гитлером за "лояльность, верность и послушание" бывшим солдатам Третьего Рейха. Получатели этих средств — нацисты, воевавшие за фашистскую Германию в годы Второй мировой войны или их наследники.Став правопреемницей Третьего Рейха, Германия вынуждена выплачивать эти пенсии, так как взяла на себя все обязательства бывшего государства, в том числе и пенсионные.Размер пенсий составляет от 425 до 1275 евро (31,6 – 95 тысяч рублей), сообщает РИА Новости.Депутаты бельгийского парламента возмущены подобными выплатами. Политики готовят резолюцию с призывом к правительству урегулировать вопрос дипломатическим путем и добиться прекращения выплат пенсий.Но по данным СМИ, дело не в этом. Депутатов беспокоит, что с этих пенсий в казну страны не поступают налоги.