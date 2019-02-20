Александр Ревва посмеялся над Стасом Костюшиным. Певец не знал, что
его телефонный разговор с комиком записывается для шоу.
Александр Ревва посмеялся над Стасом Костюшиным. Певец не знал, что
его телефонный разговор с комиком записывается для шоу.
Александр Ревва стал гостем программы GAZLIVE, которая
выходит на странице Творческого Объединения "Gazgolder" в соцсети "ВКонтакте". Вместе с
ведущим шоу рэпером Бастой – Василием Вакуленко, комик пошутил над экс-солистом
группы "Чай вдвоем" Стасом Костюшиным.
Ревва позвонил другу Костюшкину и предложил сняться в
рекламном ролике, который будет распространятся в интернете. Александр сообщил
приятелю, что им придется продвигать на рынок медицинский препарат, повышающий
активность сперматозоидов.
"Они меня хотят и какого-то секс-символа. У меня сразу ты в
голове появился. Платят 12-15 миллионов. Новый продукт выходит на рынок
медицинский препарат, который повышает сперму у мужчин", – вешал лапшу на уши
Александр.
Ревва рассказывал, Костюшкину, что по замыслу рекламщиков,
они в костюмах сперматозоидов читают рэп. "У нас баттл с тобой, у двух сперматозоидов,
а в конце почему-то актера Гармаша они взяли", – продолжал, еле сдерживая смех комик.
Отметим, что певец не ожидал подлой подставы от приятеля,
поэтому с радостью согласился взяться за работу, даже такую унизительную. "Да я ***, мне супер, мне хорошо. Мне сейчас
это очень по кайфу, потому что все это идет в ногу с моей историей. Мне шум
этот очень нужен сейчас. Прямо туда куда надо. Я сейчас в форме *** (отличной – Прим.
ред.), – восторженно отвечал размечтавшийся Костюшкин.
В конце Комик отметил, что текст для ролика напишет рэпер Баста,
с которым придется поделить деньги. Также Александр добавил, что Вакуленко собирается
забрать себе большую часть средств, якобы поровну делиться тот не собирается.
"Басту я ***. Завтра его не будет. Причем за 500 все сделают, из Люберец приедут", – еле сдерживая смех заявил Стас.
После того, как
разговор был завершен, Вакуленко и Ревва записали видеосообщение певцу, в котором рассказали, что предложение о
рекламе было розыгрышем. В ответ Костюшин написал друзьям, что очень их любит.