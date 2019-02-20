Александр Ревва посмеялся над Стасом Костюшиным. Певец не знал, что его телефонный разговор с комиком записывается для шоу.

Александр Ревва посмеялся над Стасом Костюшиным. Певец не знал, чтоего телефонный разговор с комиком записывается для шоу.Александр Ревва стал гостем программы GAZLIVE, котораявыходит на странице Творческого Объединения "Gazgolder" в соцсети "ВКонтакте". Вместе сведущим шоу рэпером Бастой – Василием Вакуленко, комик пошутил над экс-солистомгруппы "Чай вдвоем" Стасом Костюшиным.Ревва позвонил другу Костюшкину и предложил сняться врекламном ролике, который будет распространятся в интернете. Александр сообщилприятелю, что им придется продвигать на рынок медицинский препарат, повышающийактивность сперматозоидов."Они меня хотят и какого-то секс-символа. У меня сразу ты вголове появился. Платят 12-15 миллионов. Новый продукт выходит на рынокмедицинский препарат, который повышает сперму у мужчин", – вешал лапшу на ушиАлександр.Ревва рассказывал, Костюшкину, что по замыслу рекламщиков,они в костюмах сперматозоидов читают рэп. "У нас баттл с тобой, у двух сперматозоидов,а в конце почему-то актера Гармаша они взяли", – продолжал, еле сдерживая смех комик.Отметим, что певец не ожидал подлой подставы от приятеля,поэтому с радостью согласился взяться за работу, даже такую унизительную. "Да я ***, мне супер, мне хорошо. Мне сейчасэто очень по кайфу, потому что все это идет в ногу с моей историей. Мне шумэтот очень нужен сейчас. Прямо туда куда надо. Я сейчас в форме *** (отличной – Прим.ред.), – восторженно отвечал размечтавшийся Костюшкин.В конце Комик отметил, что текст для ролика напишет рэпер Баста,с которым придется поделить деньги. Также Александр добавил, что Вакуленко собираетсязабрать себе большую часть средств, якобы поровну делиться тот не собирается."Басту я ***. Завтра его не будет. Причем за 500 все сделают, из Люберец приедут", – еле сдерживая смех заявил Стас.После того, какразговор был завершен, Вакуленко и Ревва записали видеосообщение певцу, в котором рассказали, что предложение орекламе было розыгрышем. В ответ Костюшин написал друзьям, что очень их любит.