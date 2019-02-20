Родные отравленных Скрипалей потеряли всякую надежду на то, что
они живы. Мать и племянница экс-полковника ГРУ написали заявление о признании
его пропавшим без вести.
Родные отравленных Скрипалей потеряли всякую надежду на то, что
они живы. Мать и племянница экс-полковника ГРУ написали заявление о признании
его пропавшим без вести.
Женщины уверены, что их родственников уже нет в живых: Сергей
Скрипаль не появлялся на публике ни разу со дня инцидента в Солсбери, его дочь
один раз показали во телевидения.
По российским законам формулировка "пропал без
вести" юридически приравнивается к смерти. Обычно суды принимают такие
решения не ранее, чем через полгода после исчезновения человека. Похоже, что родственники
Скрипалей уже похоронили и отправили в небытие Сергея и Юлию и теперь хотят решить все вопросы с наследством.
Между тем полиция Лондона не получала от российских властей официального
уведомления о том, что Скрипали признаны в России пропавшими без вести, сообщил
РИА Новости представитель Скотленд-Ярда.
Племянница сейчас живет с матерью сбежавшего
экс-полковника ГРУ в Ярославле. В прошлом году они собирались отправиться в
Великобританию, чтобы разыскать родственников, но им было отказано в визе.
Инцидент с отравлением Сергея и Юлии произошел 4
марта 2018 года в британском городе Солсбери. По версии Лондона, отца и дочь отравили
нервно-паралитическим газом советского производства "Новичок".
Премьер
Британии Тереза Мэй обвинила Россию в этом преступлении, не предъявив никаких
доказательств. Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании отравления
российских граждан, но ответа от Лондона так и не получила.