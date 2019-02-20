Родные отравленных Скрипалей потеряли всякую надежду на то, что они живы. Мать и племянница экс-полковника ГРУ написали заявление о признании его пропавшим без вести.

Родные отравленных Скрипалей потеряли всякую надежду на то, чтоони живы. Мать и племянница экс-полковника ГРУ написали заявление о признанииего пропавшим без вести.Женщины уверены, что их родственников уже нет в живых: СергейСкрипаль не появлялся на публике ни разу со дня инцидента в Солсбери, его дочьодин раз показали во телевидения.По российским законам формулировка "пропал безвести" юридически приравнивается к смерти. Обычно суды принимают такиерешения не ранее, чем через полгода после исчезновения человека. Похоже, что родственникиСкрипалей уже похоронили и отправили в небытие Сергея и Юлию и теперь хотят решить все вопросы с наследством.Между тем полиция Лондона не получала от российских властей официальногоуведомления о том, что Скрипали признаны в России пропавшими без вести, сообщилРИА Новости представитель Скотленд-Ярда.Племянница сейчас живет с матерью сбежавшегоэкс-полковника ГРУ в Ярославле. В прошлом году они собирались отправиться вВеликобританию, чтобы разыскать родственников, но им было отказано в визе.Инцидент с отравлением Сергея и Юлии произошел 4марта 2018 года в британском городе Солсбери. По версии Лондона, отца и дочь отравилинервно-паралитическим газом советского производства "Новичок".ПремьерБритании Тереза Мэй обвинила Россию в этом преступлении, не предъявив никакихдоказательств. Москва не раз предлагала свою помощь в расследовании отравленияроссийских граждан, но ответа от Лондона так и не получила.