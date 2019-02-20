Сервис автоматически подстраивает контент, учитывая ваши интересы

Сервис автоматически подстраивает контент, учитывая ваши интересыРоскачество разработал уникальный проект «Портал для умного покупателя». Сайт поможет делать осознанный выбор в пользу качества, причем речь идет не только о приобретаемых товарах, но и о жизни в целом.На портале можно быстро найти всю нужную информацию о том или ином продукте: в каталог встроен навигатор, с помощью которого можно сортировать товары по критериям и сравнивать продукцию одной категории.Сервис автоматически подстраивает контент, учитывая ваши интересы. Кроме того, вы можете отложить чтение заинтересовавшего материала, отправить информацию по почте и поделиться в соцсетях. А благодаря появляющимся на портале новостям потребительского рынка, вы всегда будете в курсе главных событий, происходящих в России.На сайте предусмотрели ещё одну очень важную функцию – обратную связь. Различные эсперты и юристы готовы ответить на любой вопрос пользователей относительно качества товаров, их состава или процедуры тестирования.С этими и другими функциями нового портала можно ознакомиться, перейдя .