Российский теннисист Андрей Рублев сумел преодолеть барьер первого раунда на турнире, который проходит в Марселе. Его призовой фонд превышает 665 тысяч евро.

Российский теннисист Андрей Рублев сумел преодолеть барьер первого раунда на турнире, который проходит в Марселе. Его призовой фонд превышает 665 тысяч евро.Россиянин переиграл француза Жо-Вильфрида Цонга в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 33 минуты.В следующем круге Рублев сразится с победителем матча между французом Жереми Шарди и итальянцем Маттео Берреттини.