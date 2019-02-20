Оплата электроэнергии будет производится по отдельной квитанции напрямую «Энергосбыт Волга»

Оплата электроэнергии будет производится по отдельной квитанции напрямую «Энергосбыт Волга»С 1 апреля 2019 года в Радужном начнёт свою работу гарантирующий поставщик электроэнергии «Энергосбыт Волга». Договор, ранее заключенный между ООО «ЭСВ» и в настоящее время обеспечивающим электричеством жителей города ЗАО «Радугаэнерго», будет расторгнут ввиду задолженности последнего. Отметим, что задолженность ЗАО «Радугаэнерго» перед «Энергосбыт Волга» на настоящий момент превышает трехмесячный срок.ООО «ЭСВ» намерено заключить со всеми жителями и предприятиями ЗАТО г. Радужный прямые договора. Появится в городе и офис компании.Оплата электроэнергии будет производится по отдельной квитанции напрямую «Энергосбыт Волга». Переход к новому гарантирующему поставщику будет максимально комфортным и незаметным для потребителей. В настоящее время в соответствии с 442 Постановлением Правительства РФ специалистами ООО «ЭСВ» совместно с коллегами из ЗАО «Радугаэнерго» и МУП «ЖКХ» ведётся процесс передачи информации о потребителях электроэнергии, включая информации о показаниях приборов учёта.Первые квитанции от компании «Энергосбыт Волга» граждане получат в конце апреля – начале мая. Они будут содержать расчёты и начисления за апрель, реквизиты для оплаты, а также сведения о присвоенном номере лицевого счёта.Оплатить квитанции без комиссии можно:в отделениях ООО «ЭСВ»;во всех отделениях Сбербанка России на территории Владимирской области;во всех отделениях ФГУП «Почта России» на территории Владимирской области;а также в отделениях АО «Россельхозбанк».Возможность оплаты квитанций существует и «Личном кабинете для физических лиц» на сайте компании по ссылке https://my.esbvolga.ru/auth/ (возможен доступ со стационарного ПК, ноутбука, планшета и мобильного телефона). Кроме того, в «личном кабинете» можете узнать историю операций по счету и проанализировать свои расходы на электричество.C 25 февраля по 5 марта в ЗАТО г. Радужный будут организованы внеочередные общие собрания жителей для принятия решения о заключении собственниками помещений в многоквартирных домах договоров на электроснабжение с ООО «ЭСВ». Урегулировать договорные отношения с «Энергосбыт Волга» потребителям – юридическим лицам в соответствии с требованиями законодательства необходимо не позднее 31 мая 2018 года.