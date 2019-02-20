В ходе досмотра автомобиля был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета...

«Сотрудники 2 Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего приезжего по подозрению в попытке сбыта психотропного вещества и наркотического средства», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе проверочных мероприятий на Ярославском шоссе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Ниссан».При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание, что пассажир транспортного средства сильно нервничает, на вопросы отвечает неохотно.В ходе досмотра автомобиля был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой свыше 980 граммов.Кроме того, в кармане куртки мужчины был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. Проведенное исследование показало, что содержимое свертка является наркотическим средством – мефедроном, общей массой свыше 2 граммов.Следствием ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81