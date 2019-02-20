В ходе досмотра автомобиля был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета...
«Сотрудники 2 Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего приезжего по подозрению в попытке сбыта психотропного вещества и наркотического средства», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В ходе проверочных мероприятий на Ярославском шоссе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Ниссан».
При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание, что пассажир транспортного средства сильно нервничает, на вопросы отвечает неохотно.
В ходе досмотра автомобиля был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой свыше 980 граммов.
Кроме того, в кармане куртки мужчины был обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. Проведенное исследование показало, что содержимое свертка является наркотическим средством – мефедроном, общей массой свыше 2 граммов.
Следствием ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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