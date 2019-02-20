Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сын попал в беду...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Тушино задержали 32-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионера.В дежурную часть обратился 92-летний москвич с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сын попал в беду. Для решения проблемы неизвестный попросил передать через водителя такси 50 тысяч рублей. Мужчина отдал указанную сумму, а через некоторое время узнал, что его обманули и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Калужской области. Им оказался 32-летний местный житель. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56