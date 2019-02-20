Футбольный клуб "Спартак" объявил о расторжении контракта с нападающим Денисом Давыдовым. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Теперь 23-летний выпускник "красно-белых" обрел статус свободного агента.О расторжении контракта сообщает официальный сайт многократного чемпиона России.

× HTML-Код для вставки в блог или сайт