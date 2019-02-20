Багдад и Вашингтон достигли соглашения, что вывод войск США из Сирии будет осуществлен через территорию Ирака.

Багдад и Вашингтон достигли соглашения, что вывод войск США из Сирии будет осуществлен через территорию Ирака.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность в кулуарах ближневосточной конференции, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай", проинформировал руководитель администрации премьер-министра Ирака и его советник Абдулкарим Хашим Мостафа.19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает вывод американских войск из Сирии, поскольку террористы из ИГ (запрещена в РФ) разгромлены. Предполагается, что двухтысячный контингент будет полностью выведен из САР к середине весны 2019 года – часть солдат и офицеров будет передислоцирована на базу в Ираке, а часть отправлена домой.Позднее Трамп сообщил, что Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Ираке для того, чтобы следить за Ираном и в случае чего могут быстро вернуть военнослужащих и в Сирию.