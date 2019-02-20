Актриса рассказала, что больше не может контролировать свой аппетит по ночам. Пост-признание Мария Кожевникова разместила в своем микроблоге в Instagram.

Актриса рассказала, что больше не может контролировать свой аппетит по ночам. Пост-признание Мария Кожевникова разместила в своем микроблоге в Instagram.Звезда не понимает, почему подписчики продолжают хвалить ее фигуру даже несмотря на то, что она набрала лишние килограммы. Актриса призналась, что по ночам испытывает сильный голод и не отходит от холодильника. Привести себя в форму ей не позволяет напряженный график."Вот вы меня хвалите, ая, между прочим, поправилась на 4 килограмма! Ничего не могу поделать, ночью на меня нападает, прямо атакуетжор. И вот пока не поем, не засну. Еще и время на спортзал никак не могу найти. Да и лень матушка меня взяла в оборот!", – поделилась .В конце своего сообщения актриса пообещала своим поклонникам начать новую жизнь и предложила им худеть вместе с ней. "В общем во всем вампризналась и обещаю сегодня начать новую жизнь! давайте вместе, так веселее?! Пора к весне готовиться. Задача -6, сверхзадача -8,подробности в Stories", – заключила звезда.Пользователи поддержали и назвали ее примером для подражания: "Машенька, вы нас здорово мотивируете и заставляете задуматься", "Мария, 4 килограмма – это не так страшно, как 20", "Я с вами. Рассказывайте, как будете худеть". Многие комментаторы отметили, что и с таким весом она выглядит превосходно. "Зачем тебе худеть? Ты прекрасна!", "Красавица", "А мне нравятся ваши щечки", – отмечали они.