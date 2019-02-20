Сергей Светлаков не откликнулся на просьбу о помощи актеру Валерию
Магдьяшу. Запомнившийся зрителям как гастарбайтер Джамшут из скетчкома Наша
Russia артист спился и прозябает в нищете.
Сергей Светлаков не откликнулся на просьбу о помощи актеру Валерию
Магдьяшу. Запомнившийся зрителям как гастарбайтер Джамшут из скетчкома "Наша
Russia" артист спился и прозябает в нищете.
По словам Валерия Магдьяша, жизненные обстоятельства
изменились в один день – когда он собрал все имевшиеся деньги и документы и
отправился в банк. Актер признался, что неплохо зарабатывал, снимаясь в ситкоме
"Наша Russia" вместе со Светлаковым. Как-то он решил купить новую,
более просторную квартиру в Москве. Однако по дороге "Джамшута"
ударили трубой по голове и ограбили.
По версии Магдьяша, он лишился всего и вынужден был уехать
из столицы. Актер выбрал Минеральные Воды, где его и встретила Ирина Осипова.
Женщина узнала артиста и стала ему помогать. Первое время они строили
совместные планы, обговаривали детали проектов, однако вскоре актер начал пить.
Ирина определила его в клинику, однако ничего не помогало. Однажды он позвонил
из больницы со словами: "Я умираю!".
Ирина призналась, что неоднократно спасала артиста, помогая
ему выбраться из запоев и находя подработку. Женщина давала актеру, сыгравшему
роль Джамшута, деньги в долг, которые он ей так и не вернул. Устав, Осипова
прекратила бессмысленные попытки наладить жизнь актера, который предпочел
работе и друзьям бутылку. Она думала, что актеру могут помочь бывшие коллеги, и
написала письмо Сергею .
Ирине не ответил. Знающие Магдьяша люди не верят в
его версию и жалеют женщин, которые пытаются помочь "Джамшуту". Так,
бывший директор Валерия заявил, что актер "обожает все халявное" – и не
раз подводил своих коллег по работе. Многие
протягивали ему руку помощи – но, как теперь говорят знакомые Магдьяша, он
сделал свой выбор в пользу алкоголя. Видимо, поэтому и не было ответа от
Светлакова – либо, как предполагает Ирина, письмо не дошло до адресата, пишет StarHit.