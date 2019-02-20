Сергей Светлаков не откликнулся на просьбу о помощи актеру Валерию Магдьяшу. Запомнившийся зрителям как гастарбайтер Джамшут из скетчкома Наша Russia артист спился и прозябает в нищете.

Сергей Светлаков не откликнулся на просьбу о помощи актеру ВалериюМагдьяшу. Запомнившийся зрителям как гастарбайтер Джамшут из скетчкома "НашаRussia" артист спился и прозябает в нищете.По словам Валерия Магдьяша, жизненные обстоятельстваизменились в один день – когда он собрал все имевшиеся деньги и документы иотправился в банк. Актер признался, что неплохо зарабатывал, снимаясь в ситкоме"Наша Russia" вместе со Светлаковым. Как-то он решил купить новую,более просторную квартиру в Москве. Однако по дороге "Джамшута"ударили трубой по голове и ограбили.По версии Магдьяша, он лишился всего и вынужден был уехатьиз столицы. Актер выбрал Минеральные Воды, где его и встретила Ирина Осипова.Женщина узнала артиста и стала ему помогать. Первое время они строилисовместные планы, обговаривали детали проектов, однако вскоре актер начал пить.Ирина определила его в клинику, однако ничего не помогало. Однажды он позвонилиз больницы со словами: "Я умираю!".Ирина призналась, что неоднократно спасала артиста, помогаяему выбраться из запоев и находя подработку. Женщина давала актеру, сыгравшемуроль Джамшута, деньги в долг, которые он ей так и не вернул. Устав, Осиповапрекратила бессмысленные попытки наладить жизнь актера, который предпочелработе и друзьям бутылку. Она думала, что актеру могут помочь бывшие коллеги, инаписала письмо Сергею .Ирине не ответил. Знающие Магдьяша люди не верят вего версию и жалеют женщин, которые пытаются помочь "Джамшуту". Так,бывший директор Валерия заявил, что актер "обожает все халявное" – и нераз подводил своих коллег по работе. Многиепротягивали ему руку помощи – но, как теперь говорят знакомые Магдьяша, онсделал свой выбор в пользу алкоголя. Видимо, поэтому и не было ответа отСветлакова – либо, как предполагает Ирина, письмо не дошло до адресата, пишет StarHit.