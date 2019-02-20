Послание президента Федеральному собранию имело выраженную
социальную направленность. Об этом заявил секретарь генсовета Единой России
Андрей Турчак.
Послание президента Федеральному собранию имело выраженную
социальную направленность. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России"
Андрей Турчак.
В речи Владимира Путина четко прослеживаются три темы -
справедливость, сбережение народа и поддержка семей, отметил Турчак. "Сегодняшнее
послание – это послание прямого действия. Это прямые поручения, а не обращения
к правительству и губернаторам с просьбой рассмотреть или подготовить
предложения", – сказал политик.
Он особо отметил, что глава государства сформулировал конкретные задачи на 2019 год, потому что люди хотят видеть
результат сейчас, а не через шесть лет. "Важно, что в демографическом пакете подчеркнуто,
что средства выделяются именно тем, кто больше всех в них нуждается", – добавил
Турчак.
Единоросс обратил внимание на то, что президент сформулировал
ключевые показатели эффективности работы власти. Статистика и цифры теперь не
важны, будут учитываться конкретные мнения и удовлетворенность самих людей.
Депутатскому корпусу на всех уровнях необходимо
максимально быстро обеспечить законодательное сопровождение всех озвученных президентом
инициатив.
Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегодным
посланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решению внутренних
социальных проблем страны: президент много говорил о повышении пенсий,
выправлении демографической ситуации, о проблемах здравоохранения. В частности,
было заявлено, что на лечение онкологических заболеваний из бюджета выделят
триллион рублей.