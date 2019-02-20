Послание президента Федеральному собранию имело выраженную социальную направленность. Об этом заявил секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

Послание президента Федеральному собранию имело выраженнуюсоциальную направленность. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России"Андрей Турчак.В речи Владимира Путина четко прослеживаются три темы -справедливость, сбережение народа и поддержка семей, отметил Турчак. "Сегодняшнеепослание – это послание прямого действия. Это прямые поручения, а не обращенияк правительству и губернаторам с просьбой рассмотреть или подготовитьпредложения", – сказал политик.Он особо отметил, что глава государства сформулировал конкретные задачи на 2019 год, потому что люди хотят видетьрезультат сейчас, а не через шесть лет. "Важно, что в демографическом пакете подчеркнуто,что средства выделяются именно тем, кто больше всех в них нуждается", – добавилТурчак.Единоросс обратил внимание на то, что президент сформулировалключевые показатели эффективности работы власти. Статистика и цифры теперь неважны, будут учитываться конкретные мнения и удовлетворенность самих людей.Депутатскому корпусу на всех уровнях необходимомаксимально быстро обеспечить законодательное сопровождение всех озвученных президентоминициатив.Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегоднымпосланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решению внутреннихсоциальных проблем страны: президент много говорил о повышении пенсий,выправлении демографической ситуации, о проблемах здравоохранения. В частности,было заявлено, что на лечение онкологических заболеваний из бюджета выделяттриллион рублей.