Он неоднократно повторял, что от его коллекций Коко Шанель пришла бы в ярость, а мех, несмотря на нападки защитников животных, считал неотъемлемой частью от-кутюр. Во Франции после продолжительной болезни ушел из жизни культовый модельер XX века Карл Лагерфельд.

Желтый жилет он надел лишь однажды — для рекламной акции за безопасность на французских дорогах. Неоднократно повторял, что от его коллекций Коко Шанель пришла бы в ярость, а мех, несмотря на нападки защитников животных, считал неотъемлемой частью от-кутюр. Во Франции после продолжительной болезни ушел из жизни культовый модельер XX века, художественный руководитель и креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет. Большую часть жизни немецкий кутюрье провел в мировой столице высокой моды — Париже, успел поработать с Chloé и Yves Saint Laurent, основал две собственные линии и стал новатором в разработке духов.О том, что Лагерфельд уходит, знал весь модный мир. Полгода назад он составил завещание и открыл двери дома для друзей, чтобы попрощаться. Всегда обладавший нечеловеческой работоспособностью, он стал настолько слаб, что не вышел на поклон в финале показа мод Chanel в январе, чего никогда не бывало. Перед Рождеством он показался на публике последний раз — зажигал рождественские огни на Елисейских полях."Жизнь продолжается. Живи настоящим, забудь о прошлом", — говорил он.Кайзер на немецком означает император. Это звание Лагерфельд в бессменном черно-белом образе заслужил своими идеями, коллекциями (от простых "футболка и джинсы" до роскошных прет-а-порте), провокациями (одним из первых стал использовать мех). Расшил лиф платья Клаудии Шиффер строками из Корана. Обожал книги так, что не только собрал свою библиотеку в 300 тысяч изданий, но и придумал духи с запахом книг. Бывал в Москве. В 2010-м лично представлял каталог Pirelli с русскими моделями."Он был очень яркий выразительный художник. Это очень большая потеря для мира моды", — говорит художник-модельер Вячеслав Зайцев.Семья Лагерфельда связана с Россией: в начале прошлого века его отец жил и торговал во Владивостоке и даже просил о русском подданстве.Лагерфельд был не только кутюрье. Он был бессменным художественным директором дома Chanel и Fendi. Он задавал моду на все: на моделей (его критиковали за то, что предпочитал уж слишком худеньких), на ароматы. Был активен в политике, критиковал позицию Ангелы Меркель с мигрантами, грозил отказаться от немецкого гражданства.О прощании с великим Лагерфельд пока не сообщается. Возможно, он лично оставил распоряжения где и как все должно быть. В прессе уже гадают о содержании завещания — кому останется целая и очень успешная империя. Наследников модельер не оставил, но постоянно шутил, что все достанется его любимице — белой кошке Шупетт.