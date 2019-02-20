Телеведущий решил урегулировать конфликт, который вот уже
несколько дней будоражит общественность. Иван Ургант просит продюсера Нателлу Крапивину сменить гнев на милость.
Телеведущий решил урегулировать конфликт, который вот уже
несколько дней будоражит общественность. Иван Ургант просит продюсера Нателлу Крапивину сменить гнев на милость.
В новом выпуске своего вечернего шоу Иван заявил, что сам
спровоцировал звезду "Орла и решки" Жанну Бадоеву, сказать, что идея тревел-программы
принадлежит ей. Шоумен очень жалеет о содеянном.
"Знаете, мы чувствуем свою вину в этом конфликте. Хотя
конфликта, на самом деле, никакого нет. И очевидно, что Жанна не виновата,
потому что мы ее спрашивали, мы, наверное, ее спровоцировали… И чтобы как-то
заглушить этот пожар… Вообще, мы понимаем, что у нас часто бывают ситуации,
когда нам нужно за что-то извиняться", – заявил Ургант.
Напомним, недавно Жанна Бадоева стала гостьей программы "Вечерний
Ургант". Во время беседы с шоуменом, звезда рассказала, как ей в голову пришла
идея создания популярного у зрителей проекта "Орел и решка".
На заявление Бадоевой отреагировала продюсер тревел-шоу
Нателла Крапивина. Она сообщила, что рассказы Жанны гнусная ложь. Авторские
права на него принадлежат ей совместно с Евгением и Еленой Синельниковыми. Теперь
Нателла планирует обратиться в суд.