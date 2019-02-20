Телеведущий решил урегулировать конфликт, который вот уже несколько дней будоражит общественность. Иван Ургант просит продюсера Нателлу Крапивину сменить гнев на милость.

Телеведущий решил урегулировать конфликт, который вот уженесколько дней будоражит общественность. Иван Ургант просит продюсера Нателлу Крапивину сменить гнев на милость.В новом выпуске своего вечернего шоу Иван заявил, что самспровоцировал звезду "Орла и решки" Жанну Бадоеву, сказать, что идея тревел-программыпринадлежит ей. Шоумен очень жалеет о содеянном."Знаете, мы чувствуем свою вину в этом конфликте. Хотяконфликта, на самом деле, никакого нет. И очевидно, что Жанна не виновата,потому что мы ее спрашивали, мы, наверное, ее спровоцировали… И чтобы как-тозаглушить этот пожар… Вообще, мы понимаем, что у нас часто бывают ситуации,когда нам нужно за что-то извиняться", – заявил Ургант.Напомним, недавно Жанна Бадоева стала гостьей программы "ВечернийУргант". Во время беседы с шоуменом, звезда рассказала, как ей в голову пришлаидея создания популярного у зрителей проекта "Орел и решка".На заявление Бадоевой отреагировала продюсер тревел-шоуНателла Крапивина. Она сообщила, что рассказы Жанны гнусная ложь. Авторскиеправа на него принадлежат ей совместно с Евгением и Еленой Синельниковыми. ТеперьНателла планирует обратиться в суд.