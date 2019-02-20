УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Летуновского Никиты Михайловича...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Летуновского Никиты Михайловича, 2002 года рождения, который 8 февраля 2019 года ушел из дома в г. Троицк и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 160-174, худощавого телосложения, глаза светло-голубые, волосы русые, короткая стрижка, на левой руке татуировка.Был одет: осенняя куртка с капюшоном синего цвета, узкие джинсы с резинкой внизу, толстовка белая "Адидас", кроссовки черные с белыми вставками.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(495) 850-22-38