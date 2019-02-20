В Алеппо завершается реставрация собора Ильи Пророка. Это самый крупный христианский центр в Сирии.

В Алеппо завершается реставрация собора Ильи Пророка. Это самый крупный христианский центр в Сирии.Как и многие другие церкви в городе, он сильно пострадал от мин и самодельных фугасов. Сейчас рабочие заканчивают фасад, передает "Россия 24".Церкви в Алеппо восстанавливают и власти, и прихожане. Например, храм "40 мучеников" ремонтируют за счет пожертвований верующих из армянской общины. Первая служба пройдет уже через 40 дней."Объем был огромный, коридор был полостью разрушен, вся церковь была повреждена, примерно 70 процентов построек пострадали, коридор мы полностью закончили, буквально по кирпичику его поднимали", — говорит инженер Габрис Томасян.