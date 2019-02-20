В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по Таганскому району выявили притон для потребления наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 37-летняя жительница столицы систематически предоставлял свою квартиру на Динамовской улице наркозависимым лицам для потребления запрещенных средств.В ходе обследования помещения оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков.По данному факту отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60