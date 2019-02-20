Предложенные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию меры поддержки будут способствовать росту благосостояния семей. Такую оценку инициативам президента дали в Единой России.

Предложенные Владимиром Путиным в послании Федеральномусобранию меры поддержки будут способствовать росту благосостояния семей. Такую оценкуинициативам президента дали в "Единой России".Координатор партийного проекта "Крепкая семья", первый замглавыдумского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, чтопрезидент уделил особое внимание вопросам демографической политики и поддержкисемей.К примеру, с 2020 года предложено расширить круг получателейвыплат на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет, включив в негосемьи с доходом до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас такие выплатыполучают семьи с доходом менее полутора прожиточных минимумов на человека. Такоеизменение позволит снизить бедность, отметила депутат.Меры демографической поддержки, по мнению Окуневой, будутспособствовать решению жилищного вопроса – самого актуального для многих семей.Предложено ввести новую дополнительную меру поддержки для семей с тремя и болеедетьми – возможность получить льготу из федерального бюджета в размере 450 тысячрублей для погашения ипотеки, указала координатор партпроекта.Она прокомментировал и предлагаемое снятие ограничений посрокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Это позволит сделать льготнуюипотеку действенным механизмом демографической поддержки.Снижение налоговой нагрузки на семьи по принципу "большедетей – меньше налогов" будет способствовать повышению уровня жизни семьей иросту рождаемости в стране.Проект "Крепкая семья" направлен на укреплениеинститута семьи и семейных ценностей, на создание условий для благополучногодетства. Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественныйсовет возглавляет депутат Ольга Баталина.Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегоднымпосланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решениювнутренних социальных проблем страны: глава государства много говорил оповышении пенсий, поддержке семей с детьми, выправлении демографическойситуации, о проблемах здравоохранения.