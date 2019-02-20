Предложенные Владимиром Путиным в послании Федеральному
собранию меры поддержки будут способствовать росту благосостояния семей. Такую оценку
инициативам президента дали в Единой России.
Предложенные Владимиром Путиным в послании Федеральному
собранию меры поддержки будут способствовать росту благосостояния семей. Такую оценку
инициативам президента дали в "Единой России".
Координатор партийного проекта "Крепкая семья", первый замглавы
думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что
президент уделил особое внимание вопросам демографической политики и поддержки
семей.
К примеру, с 2020 года предложено расширить круг получателей
выплат на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет, включив в него
семьи с доходом до двух прожиточных минимумов на человека. Сейчас такие выплаты
получают семьи с доходом менее полутора прожиточных минимумов на человека. Такое
изменение позволит снизить бедность, отметила депутат.
Меры демографической поддержки, по мнению Окуневой, будут
способствовать решению жилищного вопроса – самого актуального для многих семей.
Предложено ввести новую дополнительную меру поддержки для семей с тремя и более
детьми – возможность получить льготу из федерального бюджета в размере 450 тысяч
рублей для погашения ипотеки, указала координатор партпроекта.
Она прокомментировал и предлагаемое снятие ограничений по
срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. Это позволит сделать льготную
ипотеку действенным механизмом демографической поддержки.
Снижение налоговой нагрузки на семьи по принципу "больше
детей – меньше налогов" будет способствовать повышению уровня жизни семьей и
росту рождаемости в стране.
Проект "Крепкая семья" направлен на укрепление
института семьи и семейных ценностей, на создание условий для благополучного
детства. Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественный
совет возглавляет депутат Ольга Баталина.
Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегодным
посланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решению
внутренних социальных проблем страны: глава государства много говорил о
повышении пенсий, поддержке семей с детьми, выправлении демографической
ситуации, о проблемах здравоохранения.