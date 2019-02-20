Общая сумма ущерба превысила 27 тысяч рублей

Общая сумма ущерба превысила 27 тысяч рублейВ Гусь-Хрустальном местного жителя обвиняют в грабеже и краже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские задержали мужчину в марте прошлого года после поступившего на пульт диспетчера сообщения о грабеже на улице Каховского. Злоумышленник отобрал у прохожего планшетный компьютер.Затем, в ходе расследования уголовного дела, правоохранители установили причастность мужчины к краже велосипеда из подъезда жилого дома. Аналогичную кражу преступник совершил уже будучи привлечённым в качестве подозреваемого по 2-м уголовным делам.Общая сумма ущерба превысила 27 тысяч рублей. Похищенное имущество обвиняемый продал, а деньги потратил.Материалы уголовных дел переданы в суд.