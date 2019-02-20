Мужчина, применив насилие, ограбил 43-летнюю ковровчанку.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого жителя районного центра. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).По версии следствия, летом прошлого года обвиняемый, выйдя из бара в состоянии алкогольного опьянения, вызвался проводить 43-летнюю женщину, с которой в этот вечер познакомился в заведении. Женщина ответила согласием.Во дворе одного из домов города Коврова фигурант толкнул знакомую, затем вырвал из её рук сумку, в которой находились деньги, мобильный телефон и документы, и скрылся с места преступления.Ковровчанка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели комплекс оперативных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения, в результате которого установили личность и через несколько часов после поступившего сообщения задержали злоумышленника.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похищенные деньги потратил, а мобильный телефон и сумку выбросил.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.