В одном из баров на улице Сретенка неизвестные похитили рюкзак с находившимся в нем портативным компьютером...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже рюкзака с портативным компьютером.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 29-летний житель Подмосковья. Он сообщил, что в одном из баров на улице Сретенка неизвестные похитили рюкзак с находившимся в нем портативным компьютером. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемых – 40 и 36-летнего мужчин, проживающих в Московской области, один из которых ранее судимый. У злоумышленников изъят похищенный компьютер.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60