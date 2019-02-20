Злоумышленники, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, транзиту и обналичинванию денежных средств...

«Следователем Главного следственного управления совместно с сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве установлен еще один участник организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории столицы. Ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, злоумышленники без обязательного для осуществления банковской деятельности разрешения ЦБ РФ, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, транзиту денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, обналичиванию денежных средств. Свои услуги фигуранты оказывали за вознаграждение.В результате противоправной деятельности извлекли незаконный доход в размере свыше 97,5 миллиона рублей.Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. В ноябре 2018 года отношении 8 участников организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28