На место незамедлительно выехал отряд ОМОН

На место незамедлительно выехал отряд ОМОНВ конце февраля этого года в дежурную часть регионального Управления Росгвардии сообщили, что в Муроме, раскопал землю, рабочие нашли 2 пистолета и мину. На место незамедлительно выехал отряд ОМОН.Взрывотехники специального подразделения Росгвардии выяснили, что обнаруженные предметы - 2 пистолета ТТ. Предмет, похожий на мину, к счастью, оказался лишь крышкой от чайника, поддавшейся коррозии.Пистолеты передали сотрудникам следственно-оперативной группы ОМВД.