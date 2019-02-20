Конвой из примерно ста семидесяти автомобилей выстроился перед зданиями национального парламента в ходе акции протеста в столице Канады.

Конвой из примерно ста семидесяти автомобилей выстроился перед зданиями национального парламента в ходе акции протеста в столице Канады.Колонна грузовиков, пикапов, легковых автомобилей и автобусов проехала три с половиной тысячи километров из провинции Альберта в Оттаву. Таким образом протестующие выражают недовольство ростом тарифов на вредные выбросы для предприятий, проблемами в нефтяной отрасли, а также миграционной политикой властей, передает "Россия 24".Тем временем внутри здания парламента Канады готовятся к выступлению экс-генпрокурора. Джоди Уилсон-Рэйболд даст показания по делу о возможном давлении на нее со стороны канцелярии премьер-министра Джастина Трюдо.В начале февраля канадская пресса сообщила, о давлении на Уилсон-Рэйболд с целью спасти от уголовного преследования инженерно-строительную компанию "Эс-эн-си Лавалин", которая обвиняется в мошенничестве и коррупции.