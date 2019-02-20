Крымский мост может рухнуть в любой момент, так как построен в зоне движения тектонических плит. Очередную страшилку про грандиозное инженерное сооружение распространили украинские издания.

Крымский мост может рухнуть в любой момент, так как построенв зоне движения тектонических плит. Очередную страшилку про грандиозноеинженерное сооружение распространили украинские издания.Об угрозе обрушения Крымского моста на этот раз рассказал советникминистра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко. Приэтом он почему-то связал сейсмическую опасность в регионе с воссоединениемКрыма с Россией."Тектонические плитытам двигаются, это регион, где происходят землетрясения. Все, что происходит –это следствие аннексии Крыма. Если бы он был украинский, не было бы десятитысяч смертей на Донбассе, Украина жила бы спокойно и развивалась", -сказал Левченко в интервью "Народной правде".По мнению Левченко, построив мост, Россия сознательно создалапроблему прохода через Керченский пролив, снизив высоту судов, которые ходили там."Если же он рухнет, то вообще перекроет весь проход. Представить опасностьэтого объекта просто невозможно", – сказал советник украинского министра. Левченкотакже уверен, что в случае катастрофы россияне обвинят во всем украинцев,которые давно хотели взорвать Крымский мост.Про мост на Украине не говорит только ленивый. Когда егостроили, украинские политики и эксперты наперебой кричали, что никакого моста небудет. Даже в момент запуска по нему автомобильного движения на Украине нашлисьте, кто утверждал, что это фейк: телевизионную картинку, дескать, сняли в декорациях"Мосфильма". Примечательно, что такие утверждения транслировались дажев эфире украинского телевидения.После открытия автомобильного движения по наУкраине началась массовая истерика: в соцсетях чего только не писали пропадающий, сползающий в воду, трескающийся и разваливающийся на глазах мост. Вобсуждениях злободневной темы принимали участие эксперты и строители, блогеры ичиновники.В конце 2018 года таким злопыхателям пришлось отвечать главекомитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрию Гемпелю. Тогдаон пригласил авторов мифов о переправе проехать по "проседающему"и самим убедиться, насколько он крепок. Правда, никто на призывдепутата не откликнулся.тем временем продолжает стоять. По нему уже проехалимиллионы автомобилей. Летом он пользовался огромной популярностью у россиян,которые выбрали для отдыха Крым. Железнодорожную часть переправы планируютоткрыть в 2019 году. Как сказал сегодня в своем послании Федеральному собраниюпрезидент Владимир Путин, начало железнодорожного движения по Крымскому мостудаст возможность мощно развивать Крым и Севастополь.