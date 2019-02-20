Масштабная акция против роста антисемитских настроений во Франции собрала во вторник вечером на парижской площади Республики около 20 тысяч человек.

Масштабная акция против роста антисемитских настроений во Франции собрала во вторник вечером на парижской площади Республики около 20 тысяч человек.Инициаторами проведения митинга выступили практически все политические партии. В своем заявлении они выразили обеспокоенность участившимися актами антисемитизма в стране и призвали людей выйти на улицы, чтобы продемонстрировать национальную сплоченность."Мы будем работать над законами, которые позволят нам принять все необходимые меры и строго наказать тех, кто совершает антисемитские действия", — подчеркнул премьер.Масштабные акции прошли также в Тулузе, Монпелье, Лилле, Ницце и других городах.Поводов к митингу много. Например, в ночь на 19 февраля было осквернено 80 могил на еврейском кладбище в Эльзасе. В прошлом году в стране был зафиксирован 541 случай проявления антисемитизма, что значительно превышает показатель 2017 года (311).