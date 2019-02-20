Площадь, уничтоженная пламенем, превысила 100 квадратных метров

Площадь, уничтоженная пламенем, превысила 100 квадратных метровВ Петушинском районе произошел масштабный пожар. Ночью 18 февраля на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме в деревне Заднее поле. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.Однако огонь успел охватить все строение. Площадь, уничтоженная пламенем, превысила 100 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 9 человек на двух спецмашинах.