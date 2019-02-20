В течение нескольких часов сотрудники Госавтоинспекции вблизи дошкольных и образовательных учреждений районного центра останавливали транспортные средства, в салоне которых находились юные пассажиры.

В рамках профилактической операции «Семья» инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели рейд по выявлению нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах.В течение нескольких часов сотрудники Госавтоинспекции вблизи дошкольных и образовательных учреждений районного центра останавливали транспортные средства, в салоне которых находились юные пассажиры.Правоохранители проводили с водителями профилактические и разъяснительные беседы, цель которых - предупреждение детского травматизма на дорогах. Сотрудники полиции в очередной раз напомнили водителям транспортных средств о неукоснительном соблюдении правил перевозки и обеспечении безопасности детей.В ходе рейда к административной ответственности за нарушение правил перевозки привлечено более десяти водителей.В отношении нарушителей составлены административные протоколы.Госавтоинспекция напоминает водителям: несоблюдение норм статьи 12.23. КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей) влечет не только привлечение к административной ответственности, но и может привести к печальным последствиям!Не подвергайте опасности жизнь юных пассажиров!