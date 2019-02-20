Подозреваемый во время рабочего дня вывез со склада ящики с продукцией, после чего погрузил похищенное в автомобиль...

«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Алтуфьевский задержал 34-летнего менеджера магазина по подозрению в присвоении товара», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился сотрудник службы безопасности магазина, расположенного на улице Инженерная. По его словам, со склада организации похищен товар.По подозрению в данном противоправном деянии участковым уполномоченным полиции был задержан 34-летний житель столицы, менеджер данного магазина.Как установили полицейские, подозреваемый во время рабочего дня вывез со склада ящики с продукцией, после чего погрузил похищенное в автомобиль.Дознанием ОМВД России по району Алтуфьевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29