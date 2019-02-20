Подозреваемый во время рабочего дня вывез со склада ящики с продукцией, после чего погрузил похищенное в автомобиль...
«Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Алтуфьевский задержал 34-летнего менеджера магазина по подозрению в присвоении товара», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В дежурную часть территориального отдела полиции обратился сотрудник службы безопасности магазина, расположенного на улице Инженерная. По его словам, со склада организации похищен товар.
По подозрению в данном противоправном деянии участковым уполномоченным полиции был задержан 34-летний житель столицы, менеджер данного магазина.
Как установили полицейские, подозреваемый во время рабочего дня вывез со склада ящики с продукцией, после чего погрузил похищенное в автомобиль.
Дознанием ОМВД России по району Алтуфьевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по СВАО
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