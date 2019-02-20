В среду Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию. Эксперты ожидают, что особое внимание президент уделит реализации национальных проектов. Одна из приоритетных задач: модернизация инфраструктуры. Один из важнейших проектов, к примеру, реконструкция БАМа и Транссиба. Сейчас завершается первый этап, программа действительно приоритетная: контейнеропоток должен вырасти в четыре раза.

В среду Владимир Путин выступит с Посланием к Федеральному Собранию. Эксперты ожидают, что особое внимание президент уделит реализации национальных проектов. Одна из приоритетных задач: модернизация инфраструктуры. Один из важнейших проектов, к примеру, реконструкция БАМа и "Транссиба". Сейчас завершается первый этап, программа действительно приоритетная: контейнеропоток должен вырасти в четыре раза.Более 6,3 триллиона рублей выделяет российское правительство на модернизацию отечественной инфраструктуры. Речь идет сразу о нескольких проектах: это и водные магистрали, и порты, и автотрассы. Но главные силы, или 2,5 триллиона рублей, будут брошены на обновление железнодорожных путей. Финансирование пойдет как от государства, так и от частных инвесторов."Инфраструктура внутренних водных путей традиционно финансируется государством, порты в основном финансируются за счет частных средств, частных инвесторов. Автодороги – государственное частное партнерство. Железные дороги – концессионное соглашение, например, на Дальнем Востоке и на Севере", — поясняет эксперт Центра Экономического прогнозирования "Газпромбанка" Кирилл Никода.Интерес к железной дороге, а конкретно к БАМу и Транссибу, понятен. Эксперты отмечают рост мировой торговли углем. А везут ископаемое топливо из Кемерова в порты Дальнего Востока именно по двум центральным ЖД-артериям страны.Сейчас наша страна занимает почти 14% рынка и в ближайшие годы планирует наращивать поставки на 2,3% в год. Таким образом, к 2025 году доля российского угля в мире должна превысить 15%, а объемы перевозок топлива подскочат со 100 до 180 миллионов тонн в год.В этой связи требуется увеличивать пропускную способность железной дороги. Делать это нужно сразу по двум направлениям. Во-первых, использовать новые, более грузоподъемные вагоны, во-вторых, развивать и обновлять сами пути. Именно этим сейчас занимается группа компаний 1520 и входящая в нее "Бамстроймеханизация"."Первый этап завершается в данный момент. Фактически на первом этапе мы строили дополнительные разъезды, чтобы увеличить пропускную способность, и вторые пути. Фактически мы в 2018 году сдали 7 объектов, в 2019 еще планируем 10 объектов сдать. Работаем мы на БАМе в пределах дальневосточной железной дороги. Следующий этап – электрификация", — рассказал генеральный директор "Бамстроймеханизация" Александр Чернояров.В планах у строителей значительно повысить скорость движения по ЖД-магистралям: если сейчас, по оценкам специалистов, поезд проходит 810 километров в сутки, то в ближайшем будущем эта цифра должна вырасти до 1320 километров. В общем состав преодолеет тот же БАМ всего за 7 дней.Добиться столь высоких показателей помогут как раз новые длинные разъезды, где хватит места, чтобы разминуться даже очень большим поездам. Кроме того, российские строители выделили самые сложные, загруженные участки и укрепили там полотно так, чтобы его не приходилось постоянно обслуживать.Немалую роль в ускорении перевозок должна сыграть и автоматизация. "Умные" системы уже не первый год внедряются на железных дорогах, говорят в компании 1520. Прежде всего, в диспетчерских пунктах, которые управляют движением поездов.Впрочем, пока одни эксперты прогнозируют рост угольного рынка, другие предупреждают: этот "бум" может рано или поздно закончиться. Не исключено, что спрос на ископаемое топливо упадет в ближайшие 10-20 лет. Однако в этом случае, быстрые, надежные железнодорожные перевозки станут еще важнее. Просто вместо вагонов с углем, по рельсам пойдут контейнеры с товарами.Причем речь идет не только о товарообороте России с Китаем или Японией, но и о транзите грузов через территорию нашей страны. Эти перевозки дадут быстрый экономический эффект. А территории, по которым проходит транзитный маршрут, будут активнее развиваться, уверен президент Владимир Путин. Именно он и поручил запустить модернизацию отечественной транспортной инфраструктуры.Если все планы будут воплощены в жизнь и время в пути по БАМу сократится до 7 дней, то ни один другой вид транспорта просто не сможет конкурировать с российскими ЖД-перевозчиками. К примеру, грузовой корабль пройдет тот же путь почти за месяц.