Он нуждается в принудительном лечении

Он нуждается в принудительном леченииВо Владимире местного жителя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.В июне прошлого года девушка была в центре города и пешком пошла домой в сторону улицы Офицерской. По дороге на нее напал незнакомец, который весь путь преследовал несовершеннолетнюю. Он с силой затащил в девушку в кусты, где надругался над ней.Школьница, воспитывающаяся в благополучной семье, немедленно обратилась в полицию. Насильника задержали и заключили под стражу. Экспертиза показала, что мужчина невменяемый, он нуждается в принудительном лечении.