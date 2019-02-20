Его приговорили к исправительным работам

Его приговорили к исправительным работамВо Владимире местного жителя признали виновным в приобретении, хранении и распространении порнографии с детьми. Об этом сообщает региональный СледКом.В конце 2017-го года 54-летний мужчина купил запрещённую программу, установил на своём компьютере и скопировал несколько порнофильмов с несовершеннолетними. В январе прошлого года он выложил эти файлы в интернете.Противоправные действия владимирца пресекли в ходе оперативной работы регионального управления МВД.Суд приговорил мужчину к 2 годам исправительных работ. Кроме того, из зарплаты владимирца будут вычитать 20% каждый месяц.