Ее ищут больше недели

Ее ищут больше неделиЖителей Владимирской области просят о помощи в поисках женщины из Подмосковья. 53-летняя Лариса Тарасова вышла из дома 10 февраля и так и не вернулась. О ее местонахождении ничего неизвестно. К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».Приметы Ларисы Тарасовой: рост 170 сантиметров, седые короткие волосы, зеленые глаза. Она была одета в серо-коричневую клетчатую куртку, синие брюки, шапку, белый шарф и черные сапоги.Уточняется, что женщина инвалид – она глухонемая.Если вам известно что-либо о ее местонахождении, сообщите инфоргу Катерине +79606967676. Или по телефону - 112.