Мужчина пролежал в больнице несколько месяцев

Мужчина пролежал в больнице несколько месяцевВ прошлом году житель Владимира устроился работаь электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования. Через несколько месяцев с ним произошёл несчастный случай прямо на работе: владимирца ударило током, из-за чего он упал с лестницы.В результате происшествия элетромонтер получил тяжелую травму, он провел в больнице почти 5 месяцев. После выписки доктора запретили мужчине работать с движущимися механизмами, с огнем, водой и источниками тока как минимум год. Ему пришлось уволиться.Пострадавший обратился в суд, желая получить компенсацию от работодателя. Электромонтеру выплатят 150 тысяч рублей.