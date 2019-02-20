Мужчины познакомились в букмекерской конторе

Мужчины познакомились в букмекерской контореВ начале февраля этого года в дежурную часть полиции во Владимире поступило сообщение о разбойном нападении, которое произошло у одной из букмекерских контор. Об этом рассказывают в пресс-служба регионального УМВД.60-летний владимирец объяснил, что в букмекерской конторе познакомился с мужчиной, который попросил у него денег в долг. Мужчина отказал, а когда вышел на улицу, новый знакомый набросился на него, ударил бутылкой и забрал тысячу рублей, которая была у потерпевшего.«По горячим следам» полицейские задержали 33-летнего жителя Вязниковского района. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за разбой.