Его должны были сделать ещё в прошлом году

Его должны были сделать ещё в прошлом годуПрокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения во Владимире. Мэрия должна была создать реестр местных парковок. Общедоступный информационный ресурс будет содержать сведения о парковках общего пользования вне зависимости от их назначения и формы собственности.Однако администрация Владимира не разработала и не утвердила порядок формирования и ведения реестра, не определила администратора, ответственного за его формирование и ведение. По результатам проверки в адрес заместителя главы администрации города прокуратурой внесено представление.