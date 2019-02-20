Его приговорили к 9-ти годам тюрьмы

Его приговорили к 9-ти годам тюрьмыЖителя одной из Центрально-Азиатских республик признали виновным в том, что он финансировал террористов и призывал к террористической деятельности. Мужчину приговорили к 9-ти годам в колонии строгого режима.Деятельность 22-летнего «спонсора» террористов раскрыли силами УФСБ по Владимирской области. В конце 2017 года в процессе общения молодой человек в интернете сформировал положительный образ международных террористических организаций.Затем, по требованию одного из террористов, парень создал электронный кошелек, на который пришли деньги. Эти средства он перевел в адрес преступников.