По всей Франции проходят акции протеста против антисемитизма. Самый крупный марш состоится в Париже. В нем примет участие Эммануэль Макрон, а также бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.

По всей Франции проходят акции протеста против антисемитизма.Акции были инициированы несколькими политическими партиями в ответ на всплеск антисемитизма в стране. В прошлом году МВД зафиксировало 541 случай проявления антисемитизма. Это на 74% больше, чем в 2017 году, когда этот показатель составлял 311.Самый крупный марш проходит в Париже. Ожидается, что в нем примут участие президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Эдуар Филипп, другие члены правительства, а также бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.Как сообщает РИА Новости, Макрон в сопровождении своей супруги Брижит, спикеров верхней и нижней палат парламента Жерара Ларше и Ришара Феррана посетил мемориал Холокоста в Париже и возложил цветы.Между тем сегодня неизвестные злоумышленники осквернили около 80 могил на еврейском кладбище в коммуне Катзенайм. Они нарисовали свастики на могилах. Власти решительно осудили этот гнусный антисемитский акт. Как сообщает "Россия 24", это антисемитская выходка в пику тем, кто проводит марши по всей стране.